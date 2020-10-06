Resmi açıklama! Yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2020-2021 okullara gitmek zorunlu mu? Ziya Selçuk son açıklamalar... Son dakika... Yüz yüze eğitim zorunlu mu? Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. İlk etapta ana sınıfı ve 1. sınıf öğrenciler için başlayan yüz yüze eğitim, bugün itibarıyla meslek liseleri için devam etti. Bakanlık tarafından ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim'de başlayacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular gündeme geldi. Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2020-2021 okullara gitmek zorunlu mu? İşte son açıklamalar... Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 11:49
Son dakika... Okullar gitmek zorunlu mu? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklamasının ardından yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmayacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu? 2020-2021 okullara gitmek zorunlu mu? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Okullarda yüz yüze eğitim zorunlu olmayacak. İsteyen veli çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esnekli tanınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili şöyle dedi:
"Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir." demiştik. Yeni aşamada da isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacaktır. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak, ancak şu noktanın altını dikkatle çizmek isterim: velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle derslerine devam etmesi gerekiyor, çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip edilecektir." MEB BAKANI ZİYA SELÇUK SON AÇIKLAMALAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıları paylaşıyor.
Bakan Selçuk, "Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerimizin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını dikkatle takip ettik. Ailelerimize, bir kez daha gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle teşekkür ediyorum. Okullarımızın ne denli büyük bir toplumsal işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha idrak ettik. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahiptir. Bu hassasiyetle, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz.
Bundan yaklaşık bir ay önce yapmış olduğum açıklamada, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız." ifadelerini kullanmıştım. Bu doğrultuda TRT EBA televizyon kanallarımız ve EBA dijital eğitim platformumuz eşliğinde 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldık.
Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık.