Heyecan dorukta! Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı?

Son dakika... Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Kasım celbi askerlik yerleri ile ilgili açıklama geldi. Silahaltına alınmayı bekleyen öğrenciler heyecan içinde detayları araştırıyor. Yayımlanan duyuru ile birlikte askerlik yerlerinin yanı sıra sevk işlemleri ile ilgili de merak edilenler de cevap buldu. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı? İşte cevaplar...