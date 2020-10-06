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Haberler Galeri Heyecan dorukta! Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı?

Heyecan dorukta! Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı?

Binlerce silahaltına alınmayı bekleyen yükümlü, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyordu. Heyecanla beklenen askerlik yerleri konusunda MSB'den son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 11:35
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Heyecan dorukta! Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı?

Son dakika... Askerlik yerleri açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Kasım celbi askerlik yerleri ile ilgili açıklama geldi. Silahaltına alınmayı bekleyen öğrenciler heyecan içinde detayları araştırıyor. Yayımlanan duyuru ile birlikte askerlik yerlerinin yanı sıra sevk işlemleri ile ilgili de merak edilenler de cevap buldu. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı? İşte cevaplar...

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Heyecan dorukta! Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı?

2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

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Heyecan dorukta! Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı?

KASIM 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

İşte MSB'nin yayımladığı Kasım 2020 sınıflandırma dönemi duyurusu:

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Heyecan dorukta! Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı?

1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

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Heyecan dorukta! Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı?

3. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.