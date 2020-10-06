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Heyecan dorukta! Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı?
Binlerce silahaltına alınmayı bekleyen yükümlü, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyordu. Heyecanla beklenen askerlik yerleri konusunda MSB'den son dakika açıklaması geldi. Yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/4 askerlik yerleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 11:35
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