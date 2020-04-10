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Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?

Son dakika... Ücretsiz maske nasıl alınacak? Ücretsiz maske ne zaman gelecek? Koronavirüs salgını sonrası ücretsiz maske dağıtımı başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Ücretsiz maske başvurusunda bulunan vatandaşlar maskelerin ne zaman dağıtılacağını araştırmaya başladı. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 14:26
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Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?

Son dakika... Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Ücretsiz maske ne zaman gelecek? e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvuruları alınmaya devam ediyor. Maske başvurularını yapan vatandaşlar, maskelerin ne zaman geleceğini araştırıyordu. Konu ile ilgili İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu açıklamalarda bulundu. Peki, ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi? İşte detaylar...

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Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?

ECZANELERDE MASKE ÜCRETSİZ Mİ?

Eczanelerde maskeler ücretsiz verilecek.

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Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?

ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin görüşmeleri sonrası alınan karar ile maske dağıtımı eczaneler üzerinden yapılacak. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu yaptığı açıklamada eczanelerden maske dağıtımının bugün başlayacağını açıkladı. Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da bugün başlayacak uygulamanın dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de başlayacağını söyledi.

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Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği açıklanmıştı. Kararın ardından 'Ücretsiz maskeler eczanelerden ne zaman ve nasıl alınacak?' sorusu da yanıtını buldu.

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Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul ve Ankara'da ücretsiz maske dağıtımın bugün başlayacağını söyledi. Sarıalioğlu, dağıtım yapıldıktan sonra diğer şehirlerde de uygulamanın başlayacağını belirtti.