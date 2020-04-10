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Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?
Son dakika... Ücretsiz maske nasıl alınacak? Ücretsiz maske ne zaman gelecek? Koronavirüs salgını sonrası ücretsiz maske dağıtımı başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Ücretsiz maske başvurusunda bulunan vatandaşlar maskelerin ne zaman dağıtılacağını araştırmaya başladı. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:13Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 14:26