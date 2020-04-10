Resmi açıklama geldi! Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi?

Son dakika... Ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Ücretsiz maske ne zaman gelecek? e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvuruları alınmaya devam ediyor. Maske başvurularını yapan vatandaşlar, maskelerin ne zaman geleceğini araştırıyordu. Konu ile ilgili İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu açıklamalarda bulundu. Peki, ücretsiz maske ne zaman, nasıl alınacak? Eczanelerde maske ücretsiz mi? İşte detaylar...