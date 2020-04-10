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Haberler Galeri eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama

eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama

e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sayfası son günlerde yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de 18 milyon kullanıcıya hizmet veren e-Okul sistemi ile not bilgisinden dönem sonu notu ortalamasına kadar birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlayan e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? e Okul VBS ile devamsızlık bilgisi, not bilgisi sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 14:53
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eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama

e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve velilerin hizmetine sunulan e Okul sistemi son günlerde yoğun ilgi görüyor. e-Okul, 18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkanı tanıyor. Uzaktan eğitim sürecinde EBA üzerinden derslerini alan öğrenciler okul bilgilerini öğrenmek istiyorlar. Peki, e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte 2020 e-Okul VBS öğrenci giriş sayfası...

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eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

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eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama

E-OKUL MOBİL UYGULAMALARI

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne sadece bilgisayar üzerinden değil, aynı zamanda Android ve iOS platformlardan da takip edebilirsiniz.

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eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama

Cihazınızın işletim sistemine ait olan uygulama mağazasından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını cihazınıza indirebilir ve aynı işlemleri mobil platformlardan da takip edebilirsiniz.

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eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır.