eokulyd.meb.gov.tr: e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme Sistemi ile ders notu sorgulama

e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sayfası son günlerde yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de 18 milyon kullanıcıya hizmet veren e-Okul sistemi ile not bilgisinden dönem sonu notu ortalamasına kadar birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Öğrencilere ait birçok bilgiye anında ve kolay erişim imkanı sağlayan e-Okul sistemine nasıl giriş yapılır? e Okul VBS ile devamsızlık bilgisi, not bilgisi sorgulama nasıl yapılır?