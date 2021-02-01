Resmi açıklama: Bugün toplantı var mı? 01 Şubat Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kısıtlamalar...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye'de kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, toplantının yapılacağı tarihi bekliyor. 2021 yılının ikinci toplantısı için geri sayım başladı. Salgına ilişkin son durum ve kısıtlamalar ile ilgili yeni kararların görüşüleceği kritik toplantının tarihi belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının yanı sıra mekanlar için yeni karar alınacak mı? bugün toplantı var mı? 01 Şubat Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 09:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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