Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmi açıklama: Bugün toplantı var mı? 01 Şubat Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kısıtlamalar... Resmi açıklama: Bugün toplantı var mı? 01 Şubat Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kısıtlamalar... Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Türkiye'de kısıtlamaların hangi tarihte kalkacağını merak eden vatandaşlar, toplantının yapılacağı tarihi bekliyor. 2021 yılının ikinci toplantısı için geri sayım başladı. Salgına ilişkin son durum ve kısıtlamalar ile ilgili yeni kararların görüşüleceği kritik toplantının tarihi belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağının yanı sıra mekanlar için yeni karar alınacak mı? bugün toplantı var mı? 01 Şubat Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.02.2021 09:21
Bugün toplantı var mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Ankara'da Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu'nun nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Bütün Türkiye, bugün Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaya kilitlendi. Peki, bugün toplantı var mı? 01 Şubat Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 yılının ikinci Kabine Toplantısı 01 Şubat Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda lokanta, restoran ve kafelerin açılması, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması gibi konuların ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan yeni kararları açıklayacak.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamalar ile ilgili yeni karar önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında belli olacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yaptığı son dakika açıklaması ile normalleşme hakkında şuan için erken olduğunu ve biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Konu hakkında yeni açıklamalar geldikçe ahaber.com.tr'de yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili bir tarih var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız." dedi. BİLİM KURULU ÜYESİNDEN YENİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan,
"Aşılandık diye tedbirleri elden bırakmayacağız. Bu aşılamanın tabi ki toplumsal bağışıklığa çok önemli bir katkısı var. Normalleşme sürecine de katkı sağlayacaktır. Fakat biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.