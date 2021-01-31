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31 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri "Bu kez ağzından kaçırdı" Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar 15-20 Şubat'ta açılıyor mu? Genelge... "Bu kez ağzından kaçırdı" Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar 15-20 Şubat'ta açılıyor mu? Genelge...
Kafe ve restoranlar 15-20 Şubat'ta açılıyor mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların ne zaman kalkacağı merak ediliyordu. Koronavirüs salgını süresince paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren mekanların yeniden ne zaman açılacağı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar 15-20 Şubat'ta açılıyor mu? Genelge...
Giriş Tarihi: 31.01.2021 19:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 19:05
Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar 15-20 Şubat'ta açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş, günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarihi bekliyor. Ayrıca uzun süredir kapalı olan kafe, restoran ve kahvehaneler gibi mekanların yeniden hizmet vereceği tarih araştırılıyor. Hal böyle olunca gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararları bekliyor. İşte, mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Kafe ve restoranlar 15-20 Şubat'ta açılıyor mu? Genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir süredir gündemde yer alan 'Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu Erdoğan'a yöneltildi. Esnafın yalnız bırakılmayacağını altını çizen Erdoğan, bu mekanların yeniden açılması konusunda bir düşüncelerini olduğunu bildirdi.
Açıklama geldiği anda tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
"Koronavirüsle mücadele; Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Özellikle esnaflarımızın gerek sebze ve meyvede hatta ve hatta bakliyatta fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığı'mız ciddi bir çalışmanın içinde. Önümüzdeki 1 ay içinde zannediyorum bu işi halledeceğiz. Vatandaşımızın ezilmesine izin veremeyiz."
"Esnaflarımıza sesleniyorum, bu süreci böyle sürdürürseniz ağır cezalar sizleri bulabilir. Hakkı ile işinizi yapın,vatandaşımıza zulm etmeyin". ifadelerini kullandı.
KAFELER 15 ŞUBATTA AÇILIYOR MU?
Aşılama işlemlerinin başlamasının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada kafelerin açılacağı tarihle ilgili çeşitli söylentiler dolaşmaya başladı. Kafelerin ve restoranların ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. 15 Şubatta açılacak bilgisi resmi bir bilgi değil.