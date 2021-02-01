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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama... Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama... Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yazılı sınav 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınava dair alınan yeni kararlar açıklandı. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı sınav puan hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 01.02.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 10:06
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçilik yazılı sınav 20 Ocak'ta gerçekleştirildi. İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav sonuçları hakkında resmi açıklama geldi. Şubat ayına girmemiz ile birlikte heyecan daha da arttı. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat'ta açıklanacak.
Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.
SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.