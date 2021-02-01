Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçilik yazılı sınav 20 Ocak'ta gerçekleştirildi. İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav sonuçları hakkında resmi açıklama geldi. Şubat ayına girmemiz ile birlikte heyecan daha da arttı. Peki, 2020 1. dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...