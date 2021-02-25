Resmi açıklama: Bu hafta sonu yasak var mı? 27-28 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü...

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl bazı tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. Normalleşme süreci için adımlar atılırken, bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27-28 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü yasak var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.02.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 16:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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