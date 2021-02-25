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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmi açıklama: Bu hafta sonu yasak var mı? 27-28 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü... Resmi açıklama: Bu hafta sonu yasak var mı? 27-28 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl bazı tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı gerçekleştiriliyor. Normalleşme süreci için adımlar atılırken, bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27-28 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü yasak var mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 25.02.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 16:54
27-28 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Aşılama sürecinin başlaması ile birlikte kısıtlamaların hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Mart ayında il bazında kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağı açıklamasının ardından gözler hafta sonu yasaklarına çevrildi. Peki, bu hafta sonu yasak var mı? 27-28 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günü kısıtlama var mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA SONU YASAK VAR MI? (27-28 ŞUBAT)
Hemen şunu belirtelim ki, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısıtlamalar ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Buna göre, 26 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı 01 Mart Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
LOKANTALAR AÇIK MI?
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
KAFE, LOKANTA VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kıraathane, kafe, lokanta ve restoranlar gibi mekanlara yönelik uygulanan kısıtlamaların hangi tarihte normale döneceği henüz belli olmadı. Mart ayı itibarıyla il bazında normalleşme sürecine geçileceği öğrenildi. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından detaylar belli olacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.