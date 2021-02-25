Milyonlarca öğrencinin gündemindeydi YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze...

Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, bahar döneminde üniversitelerin açılıp, açılmayacağını merak ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik.' ifadelerini kullandı. Aşılama uygulamasının başlaması ve normalleşme adımlarının atılması nedeniyle alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze...