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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca öğrencinin gündemindeydi YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze... Milyonlarca öğrencinin gündemindeydi YÖK açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze...
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 yılı birinci dönemin uzaktan eğitim şeklinde tamamlanmasının ardından, gözler bahar dönemi için alınacak karara çevrilmişti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Sağlık Bakanlığı'na üniversiteler için yazı gönderdi. Aşılama uygulamasının başlaması ve normalleşme adımlarının atılması sonrasında üniversiteler için alınacak kararlar bekleniyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 17:01
Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci, bahar döneminde üniversitelerin açılıp, açılmayacağını merak ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde 'yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerini almak üzere' Sağlık Bakanlığımıza bir yazı gönderdik.' ifadelerini kullandı. Aşılama uygulamasının başlaması ve normalleşme adımlarının atılması nedeniyle alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, üniversiteler ne zaman açılacak? Bahar dönemi yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER BAHAR DÖNEMİNDE AÇILACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." açıklamasında bulundu.
ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NEDİR?
Hibrit eğitim modeli, harmanlaşmış öğrenme olarak da bilinmektedir. Karma eğitimde denen hibrit eğitim modeli, online eğitim modelinin ve yüz yüze eğitim modelinin birlikte uygulanması anlamına gelmektedir.
Harmanlaşmış öğrenme, web tabanlı öğretim olanağıyla öğrencilerin dilediği yerden, dilediği zamanda çalışabilmesine imkan tanır. Aynı zamanda da öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme olanağı sunar.
YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI
YÖK, uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrimiçi yapılmasına karar verdi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Koronavirüs Küresel Salgını dolayısıyla Mart 2020'den bu yana üniversitelerimizde eğitim ve öğretim faaliyetleri, konuya ilişkin yazılarımız uyarınca "yükseköğretim kurumlarımızın yetkili kurullarında alınan kararlar çerçevesinde" sürdürülmektedir.