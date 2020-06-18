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Haberler Galeri Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?

Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?

Son dakika haberi... 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kontrollü normal hayata geçiş döneminde kaldırılmıştı. Vaka sayılarında görülen değişiklik ile birlikte sokağa çıkma yasağının yeniden olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 13:11
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Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında sürpriz olmadığını, beklenen sınırda olduğunu açıklayarak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde vaka sayısında görülen artışın ardından vatandaşlar kısıtlamanın olup olmayacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?

LGS VE YKS GÜNÜ KISITLAMA VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi

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Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? (20-21 HAZİRAN)

"Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz." diyen Bakan Koca, bu konunun Bilim Kurulunda gündeme gelmediğini vurguladı.

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Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?

Bu normalleşme döneminde vaka sayısının pik yapması ve pikten sonra plato çizdiği, daha sonra aşağı düştüğüne işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?

"Bu düşme sonrası dünyanın birçok ülkesinde görüldüğü gibi dalgalanmalar olabilir. Bu dalgalanmalar tamamen bizim tedbirlere uyumumuzla doğru orantılı. Bu dalgalanma normal bir dalgalanma mı? Beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun bütün Türkiye'de aynı oranda olmadığını, bazı bölgelerde özellikle Orta Anadolu Doğu ve Güneydoğu'da daha fazla olduğunu görüyoruz. İzmir gibi, İstanbul gibi bölgelerimizde daha az olduğunu görüyoruz. O nedenle bu anlamda genel bir durumdan öte bölgesel olduğunu biliyoruz. Bunun için de tedbirlere özellikle ısrarla uymamız gerektiğinin tekrar altını çiziyorum. Önümüzdeki dönemde bu anlamda bir sokağa çıkma yasağı gündemimizde olmadı."