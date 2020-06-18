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Resmi açıklama! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı?
Son dakika haberi... 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kontrollü normal hayata geçiş döneminde kaldırılmıştı. Vaka sayılarında görülen değişiklik ile birlikte sokağa çıkma yasağının yeniden olup olmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da kısıtlama olacak mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.06.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 13:11
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