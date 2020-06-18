Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Koca, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerin vaka sayıları ile ilgili bilgi verdi. Sosyal mesafe ve maske takmanın önemine bir kez daha vurgulayan Bakan Koca, Türkiye'deki son durumu aktardı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 182 bin 727 oldu. Peki, il il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa'da koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte 18 Haziran koronavirüs son durum...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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