18 Haziran 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum

Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Koca, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı illerin vaka sayıları ile ilgili bilgi verdi. Sosyal mesafe ve maske takmanın önemine bir kez daha vurgulayan Bakan Koca, Türkiye'deki son durumu aktardı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 182 bin 727 oldu. Peki, il il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa'da koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte 18 Haziran koronavirüs son durum...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 09:45
  • 1
  • 26
Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum

Son dakika... İl il koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul ve Ankara'da son durum nedir? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından yurt genelinde kademeli olarak önlemler alındı. Salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş yapan Türkiye'de son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakan Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son durum kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, il il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa'da koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte 18 Haziran koronavirüs son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum

18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bugünkü (18 Haziran) koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablosunun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

GÜNLÜK TABLO İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 26
Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 16 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 181.298 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.842 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 732, toplam entube hasta sayısı 303 olarak açıklanırken, 153.379 hastanın iyileştiği bildirildi.

CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 26
Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum

İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR?

Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi, "Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır." dedi. Bakan Koca bazı illerin vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte il il kovid-19 vaka sayısı:

  • 5
  • 26
Son dakika: İl il corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, Bursa vaka ne kadar? 18 Haziran son durum

İSTANBUL GÜNLÜK VAKA SAYISI
Son bir ayda İstanbul'da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610'du, düne göre baktığımızda bu sayı 700'leri geçti.