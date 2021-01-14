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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmi açıklama: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? | SON DAKİKA HABERLER Resmi açıklama: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? | SON DAKİKA HABERLER Son dakika... Bu hafta sonu yasak var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bugün aşılama sürecinin başlaması ve vaka sayısında düşüş görülmesi ile birlikte en çok merak edilenler konular arasında kısıtlamalar yer aldı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 14.01.2021 18:29
Son dakika... 16-17 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Mart ayından bu yana mücadele ettiğimiz koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Vaka sayısında görülen düşüşün ardından Başkan Erdoğan, belli bir sayıya geldiğinde kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu. En çok merak edilenlerden biri de, hafta sonu yasağının bu hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17 Ocak'ta kısıtlama olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?
Türkiye'de uygulanan hafta sonu yasağı bu hafta sonu da uygulanacak. İkinci bir duyuruya kadar kısıtlamalar devam edecek. Buna göre, 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'e sona erecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği merak edilmeye başlandı. Ancak konu hakkında tarih bilgisi paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından yeni kararlar alınması öngörülüyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.