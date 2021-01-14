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Haberler Galeri Aşı sıralaması son dakika: Kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

Aşı sıralaması son dakika: Kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

Son dakika... Hangi yaş grubu ne zaman aşı olacak? CoroVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Türkiye'de aşılama süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin ardından bugün ilk grupta yer alan sağlık çalışanlarının aşılama süreci başladı. Başkan Erdoğan'da bugün koronavirüs aşısı oldu. Peki, kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 19:30
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Aşı sıralaması son dakika: Kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

Son dakika... Aşı sıralaması nasıl olacak? Türkiye'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Aşılama sürecinin başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, hangi yaş grubuna ne zaman aşı yapılacağı oldu. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşı sıralaması son dakika: Kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

AŞI SIRALAMASI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı.

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Aşı sıralaması son dakika: Kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

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Aşı sıralaması son dakika: Kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

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Aşı sıralaması son dakika: Kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...

"KRONİK HASTALIĞI OLANLAR ÜÇÜNCÜ AŞAMADA"

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.