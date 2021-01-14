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Aşı sıralaması son dakika: Kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...
Son dakika... Hangi yaş grubu ne zaman aşı olacak? CoroVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Türkiye'de aşılama süreci başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin ardından bugün ilk grupta yer alan sağlık çalışanlarının aşılama süreci başladı. Başkan Erdoğan'da bugün koronavirüs aşısı oldu. Peki, kronik hastalar, 18-29, 30-39, 40-49, 65 yaş üstü ne zaman aşı olacak? İşte aşı takvimi...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 19:30
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