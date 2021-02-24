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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmi açıklama bekleniyor! Kafeler, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Yasaklar... Resmi açıklama bekleniyor! Kafeler, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Yasaklar...
Kafeler, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mekanlar için gelecek son dakika açıklaması milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sadece gel-al ve sipariş sistemiyle hizmet veren kafeler ve restoranların açılış tarihi için 1 Mart işaret edilmişti. Kafe ve restoranların 1 Mart tarihinde açılıp açılmayacağı araştırılmaya devam ediyor. İşte, Kafeler, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Yasaklar...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 22:59
Kafeler, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında istenilen seviyeye ulaşan illerde bölgesel bazlı normalleşme gündeme geliyor. Yapılan açıklamalar sonrasında kafe ve restoranların açılmasına yönelik sorular gündeme geliyor. Mekanların açılmasına yönelik çeşitli formüllerde değerlendirilmek üzere masada yer alıyor. İşte, kafeler, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Yasaklar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kafelerin ve restoranların açılış tarihi henüz netleşmedi. Yapılan son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.
BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN'DAN KAFE VE RESTORANLAR İÇİN ÖNERİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, 7 günlük veriler ışığında, hastalığın seyrine göre il hıfzıssıhha kurullarınca bölgesel kararlar alınabileceğine ve belli faaliyetlere aşama aşama geçilebileceğine değindi.
Salgın sürecinde özellikle restoran, kafe gibi yeme içme sektörünün hastalık seyrine göre kısmi hizmet verdiğini anımsatan İlhan, bunun kimi dönemlerde belli saat sınırlaması ve paket servis hizmeti şeklinde yapılabildiğini aktardı.