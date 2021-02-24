Resmi açıklama bekleniyor! Kafeler, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Yasaklar...

Kafeler, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mekanlar için gelecek son dakika açıklaması milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sadece gel-al ve sipariş sistemiyle hizmet veren kafeler ve restoranların açılış tarihi için 1 Mart işaret edilmişti. Kafe ve restoranların 1 Mart tarihinde açılıp açılmayacağı araştırılmaya devam ediyor. İşte, Kafeler, restoranlar ve internet kafeler ne zaman açılacak? Yasaklar...