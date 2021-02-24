MEB son dakika açıklamaları: Lise sınavları iptal olur mu? Lise sınavları ertelenecek mi? Detaylar...

Lise sınavları iptal olur mu? Lise sınavları ertelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda 1 Mart için hazırlıklar yapılmaya devam ederken, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından yapılan açıklamada lise sınavları hakkında bilgi verilmiş ve belirlenen takvim kamuoyuna duyurulmuştu. Veliler ve öğrenciler sınavların iptal olup olmayacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, lise sınavları iptal olur mu? Lise sınavları ertelenecek mi? Detaylar...