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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklamaları: Lise sınavları iptal olur mu? Lise sınavları ertelenecek mi? Detaylar... MEB son dakika açıklamaları: Lise sınavları iptal olur mu? Lise sınavları ertelenecek mi? Detaylar...
Lise sınavları iptal olur mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavları için son dakika açıklamalarında bulunuyor. Sınavların ertelenme durumunu değerlendiren Bakan Selçuk, aldıkları kararı açıkladı. Milyonlarca öğrenci ve veliler sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağı araştırılan detaylar arasında bulunuyor. İşte, lise sınavları iptal olur mu? Lise sınavları ertelenecek mi? Detaylar...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 19:39
Lise sınavları iptal olur mu? Lise sınavları ertelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda 1 Mart için hazırlıklar yapılmaya devam ederken, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından yapılan açıklamada lise sınavları hakkında bilgi verilmiş ve belirlenen takvim kamuoyuna duyurulmuştu. Veliler ve öğrenciler sınavların iptal olup olmayacağını sorgulamayı sürdürüyor. İşte, lise sınavları iptal olur mu? Lise sınavları ertelenecek mi? Detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SINAVLAR İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan milyonlarca öğrenciye seslendi ve yüz yüze sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, günlerdir merak konusu olan lise sınavları iptal mi olacak, ertelendi mi sorusuna yanıt verdi ve konuya son noktayı koydu.
"ÖĞRENCİLERİMİZİN YARIYA YAKINI SINAVLARINI TAMAMLADI"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüzde 40'ının yüz yüze sınavlarının tamamlandığına işaret ederek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben paylaşımda bulundu.
Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.
Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti: