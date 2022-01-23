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Haberler Galeri İstanbul beyaz örtüyle kaplandı! Ulaşımda aksama | Vali Yerlikaya uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul beyaz örtüyle kaplandı! Ulaşımda aksama | Vali Yerlikaya uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürürken bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentin bazı ilçelerinde kar birikmesi nedeniyle ara sokaklara araç giriş ve çıkışı yapılamıyor. TEM Otoyolu, D-100 kara yolu ve ana arterlerde kara ulaşımı sorunsuz sağlanırken bazı deniz seferleri iptal edildi. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 23.01.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 11:17
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İstanbul beyaz örtüyle kaplandı! Ulaşımda aksama | Vali Yerlikaya uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Kentte dün aralıklarla yağan kar, bugün de etkisini devam ettiriyor. Kentin bazı ilçelerinde görülen kar yağışı yer yer tipi şeklinde devam ediyor.

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İstanbul beyaz örtüyle kaplandı! Ulaşımda aksama | Vali Yerlikaya uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Avcılar'da yoğun kar nedeniyle bazı araçlar sokak aralarında kalırken Beylikdüzü'nde araçlar ilerlemekte zorlandı.

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İstanbul beyaz örtüyle kaplandı! Ulaşımda aksama | Vali Yerlikaya uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa ile Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçe beyaza büründü. Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Silivri'nin ilçe merkezinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

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İstanbul beyaz örtüyle kaplandı! Ulaşımda aksama | Vali Yerlikaya uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

ANA ARTERLERDE SORUN YAŞANMIYOR

Anadolu Yakası'nda ise kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kartal, Çekmeköy, Sancaktepe ile Beykoz'da ara sokaklar kar nedeniyle kapandı. Bazı noktalara araç giriş ve çıkışı sağlanamazken ana arterlerin açık olduğu görüldü.

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İstanbul beyaz örtüyle kaplandı! Ulaşımda aksama | Vali Yerlikaya uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Kadıköy ve Üsküdar sahilinde yaklaşık 5 santimetre kar kalınlığı bulunurken Ataşehir, Ümraniye, Beykoz ve yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.