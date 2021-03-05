Burcu Özdemir Ocaklı'nın Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen proje kapsamında, Covid-19 salgınının Türkiye'de kuşaklararası dayanışma üzerine etkisi incelendi. Çalışmaya 12 ilden toplam 1070 kişi katıldı. Çalışmada, Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte Türkiye'de uygulanan sosyal mesafe ve sosyal izolasyon, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için sokağa çıkma kısıtlamaları, seyahat kısıtlamaları, hafta sonu ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlamalarının kuşaklararası dayanışmayı nasıl etkilediği değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda pandemi öncesi ruhsal sağlık durumunu 'kötü' ya da 'çok kötü' olarak betimleyen yetişkin çocukların oranı yüzde 8,1 iken, pandemi sonrası bu oranın yüzde 36,7'ye çıktığı, 65 yaş üstü bireylerde ise bu oranın yüzde 7,5'ten yüzde 33,3'e çıktığı görüldü. İki grup kıyaslandığında ise 18-64 yaş arası bireylerin ruhsal sağlığının 65 yaş üstü bireylere göre pandemi sürecinde daha fazla etkilendiği, yaşlı bireylerin ruhsal sağlık konusunda genç gruplara göre daha dirençli olduğu ortaya çıktı.