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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmi açıklama: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: Kısıtlama saat kaçta başlıyor, bitiyor? Resmi açıklama: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: Kısıtlama saat kaçta başlıyor, bitiyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? İkinci normalleşme süreci ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için de bazı kararlar alındı. İl bazında kısıtlamaların değişmesi sonucu gözler sokağa çıkma kısıtlamalarına çevrilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: Kısıtlama saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 05.03.2021 12:45
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda araştırmalar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar bazı illerde kaldırıldı, bazı illerde ise uygulanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri: Kısıtlama saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması
düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise devam edecek. Bu illerde sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma saatleri şu şekilde:
65 yaş üstü: 10.00-14.00 20 yaş altı: 14.00-18.00 'KORONAVİRÜS SÜRECİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ, RUHSAL AÇIDAN GENÇLERE GÖRE DAHA DİRENÇLİ'
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Burcu Özdemir Ocaklı'nın 12 ilden toplam 1070 kişi üzerinde yaptığı araştırmada, pandemi döneminde 18-64 yaş arası bireylerin ruhsal sağlığının 65 yaş üstü bireylere göre daha fazla etkilendiği, yaşlı bireylerin ruhsal sağlık konusunda genç gruplara göre daha dirençli olduğu ortaya çıktı.
Burcu Özdemir Ocaklı'nın Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen proje kapsamında, Covid-19 salgınının Türkiye'de kuşaklararası dayanışma üzerine etkisi incelendi. Çalışmaya 12 ilden toplam 1070 kişi katıldı. Çalışmada, Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte Türkiye'de uygulanan sosyal mesafe ve sosyal izolasyon, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için sokağa çıkma kısıtlamaları, seyahat kısıtlamaları, hafta sonu ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlamalarının kuşaklararası dayanışmayı nasıl etkilediği değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda pandemi öncesi ruhsal sağlık durumunu 'kötü' ya da 'çok kötü' olarak betimleyen yetişkin çocukların oranı yüzde 8,1 iken, pandemi sonrası bu oranın yüzde 36,7'ye çıktığı, 65 yaş üstü bireylerde ise bu oranın yüzde 7,5'ten yüzde 33,3'e çıktığı görüldü. İki grup kıyaslandığında ise 18-64 yaş arası bireylerin ruhsal sağlığının 65 yaş üstü bireylere göre pandemi sürecinde daha fazla etkilendiği, yaşlı bireylerin ruhsal sağlık konusunda genç gruplara göre daha dirençli olduğu ortaya çıktı.