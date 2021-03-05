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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? Genelge yayımlandı!
Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni normalleşme sürecine geçen Türkiye'de gözler hafta sonu kısıtlamasına çevrildi. Daha önce hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidildi. Bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılırken, bazı illerde ise değişiklik yapıldı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 11:24
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