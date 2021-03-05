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Haberler Galeri Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? Genelge yayımlandı!

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? Genelge yayımlandı!

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni normalleşme sürecine geçen Türkiye'de gözler hafta sonu kısıtlamasına çevrildi. Daha önce hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma yasağında düzenlemeye gidildi. Bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılırken, bazı illerde ise değişiklik yapıldı. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 11:24
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? Genelge yayımlandı!

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Dünya genelinde milyonlarca kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı bir takım tedbirler alındı. Türkiye'de ikinci normalleşme sürecine geçiş yapılırken, kısıtlamalarda da değişikliğe gildi. Yeni normalleşmenin ardından ilk hafta sonu yasağı başlayacak. Şimdi ise gözler yarın kısıtlama olup olmayacağına çevrildi. yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? Genelge yayımlandı!

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günü kısıtlama devam edecek.

Buna göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü kısıtlaması saat 21.00'de başlayacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? Genelge yayımlandı!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE YOK?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? Genelge yayımlandı!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir'de kısıtlama var mı? Genelge yayımlandı!

CUMARTESİ GÜNÜ KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.

Söz konusu mekanlar pazar günü hariç faaliyetlerini bu şekilde verecekler.

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