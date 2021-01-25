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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Resmi açıklama: 30-31 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı Resmi açıklama: 30-31 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının geçtiğimiz hafta sonu yedincisi gerçekleştirildi. Kısıtlamaların kalkacağı tarihi merak eden vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 30-31 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 12:20
30-31 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de vaka sayısının 30 binli rakamları görmesinin ardından hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. İlki 4-7 Aralık'ta gerçekleştirilen kesintisiz hafta sonu kısıtlamasının bu hafta sonu da olup olmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Peki, 30-31 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 30-31 OCAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. Buna göre, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 01 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
CAN KAYBI 2 MİLYON 140 BİN 88'E YÜKSELDİ
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 25 milyon 702 bin 125 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 429 bin 490'a ulaştığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 19 bin 94 kişinin hayatını kaybettiği Kanada'da toplam 747 bin 383 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 10 bin 872 vakanın tespit edildiği Meksika'da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 763 bin 219'a çıktı. Ülkede toplam 149 bin 614 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
GÜNEY AMERİKA'DA VAKA SAYILARI
Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 844 bin 600 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 217 bin 81'e ulaştığı bildirildi. Arjantin'de şu ana kadar 1 milyon 867 bin 223 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplamda 46 bin 827 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya'da toplamda 51 bin 374 kişinin hayatını kaybettiği ve şu ana kadar 2 milyon 15 bin 485 vaka tespit edildiği açıklandı.
AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 73 bin 49 olarak rapor edildi. İtalya'da şu ana kadar 2 milyon 466 bin 813 vakanın tespit edildiği, 85 bin 461 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 3 milyon 647 bin 463'e yükseldiği, can kaybının ise 97 bin 939'a çıktığı açıklandı. Almanya'da 2 milyon 147 bin 740 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 52 bin 777'e çıktığı duyuruldu. Toplamda 644 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Finlandiya'da ise şu ana kadar 42 bin 580 vaka tespit edildi. Danimarka'da şu ana kadar 194 bin 671 koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkede bin 983 can kaybı raporlandı.