Resmi açıklama: 30-31 Ocak'ta yasak var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 73 bin 49 olarak rapor edildi. İtalya'da şu ana kadar 2 milyon 466 bin 813 vakanın tespit edildiği, 85 bin 461 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 3 milyon 647 bin 463'e yükseldiği, can kaybının ise 97 bin 939'a çıktığı açıklandı. Almanya'da 2 milyon 147 bin 740 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 52 bin 777'e çıktığı duyuruldu. Toplamda 644 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Finlandiya'da ise şu ana kadar 42 bin 580 vaka tespit edildi. Danimarka'da şu ana kadar 194 bin 671 koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkede bin 983 can kaybı raporlandı.