Koronavirüsü onları tatilde yakalamıştı! Karantinaya alınan otelden ilk görüntüler!

İspanya Tenerife'de bir tatilcide corona virüs görülmesinin ardından karantinaya alınan otelin içi görüntülendi. Tatilciler bir yandan karantina koşullarına ayak uydurmaya çalışırken bir yandan da günlük rutinlerine devam etmeye çalışıyor. İşte karantinaya alınan H10 Costa Adeje Palace isimli otelden ilk görüntüler...

Giriş Tarihi: 27.02.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 11:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





