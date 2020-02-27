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Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin 'Hocası' merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor. Kimisine göre 'Hoca', 'Profesör' kimisine göre de 'Dava adamı', 'Savunan adam' ve 'Mücahit' yakıştırmalarıyla tanımlanan merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın hayatına dair bilgiler derlendi.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 12:45
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Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Siyasi hayatı boyunca, dünya Müslümanlarını bir araya getirmek için yoğun bir çaba ortaya koyan Necmettin Erbakan, İslam aleminin siyasi, teknolojik, kültürel ve para birliği idealini savundu

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Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

SİNOP'TA DOĞDU ÇOCUKLUĞU FARKLI ŞEHİRLERDE GEÇTİ

Türk siyasetine ideolojisi ve üslubuyla yeni bir heyecan getiren Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğdu. Babasının Ağır Ceza Reisi olması dolayısıyla çocukluğu farklı şehirlerde geçen Erbakan, Kayseri Cumhuriyet İlkokulunda başladığı ilkokul eğitimini Trabzon'da tamamladı.

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Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

MÜHENDİSLİĞİ İLE DİKKATLERİ TOPLADI

Motorların daha az yakıt harcaması konusunda kendisinden istenilen raporu hazırlayan Erbakan, doçentlik tezini de "Dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunun matematiksel izahı" konusu üzerine hazırladı.

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Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

Erbakan çalışmalarıyla Leopard tanklarının üretiminin yapıldığı Almanya'nın en büyük motor fabrikasına davet edilmesinin ardından burada başmühendis olarak söz konusu tankların motorları üzerinde çalışmalar yaptı.

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Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor!

1943'te birincilikle tamamladığı İstanbul Erkek Lisesinin ardından sınavsız geçiş hakkı olmasına rağmen İstanbul Teknik Üniversitesine sınavla girdi. Sınav sonucuna göre doğrudan ikinci sınıftan başlatıldı. Erbakan, 1948'de mezun olduğu aynı üniversitenin Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsünde asistan olarak görev üstlendi.

Erbakan'ın hayatındaki önemli dönüm noktalarından birisi 1951'de İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesine ilmi araştırmalar yapmak üzere gönderilmesiyle oldu.

Alman ordusu için araştırma yapan DVL Araştırma Merkezinde biri doktora olmak üzere üç tez hazırlayan Türk mühendis Erbakan, bu tezleriyle Alman ekonomi bakanlığının dikkatini çekti.