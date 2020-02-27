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Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor!
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin 'Hocası' merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Erbakan ölüm yıl dönümünde anılıyor. Kimisine göre 'Hoca', 'Profesör' kimisine göre de 'Dava adamı', 'Savunan adam' ve 'Mücahit' yakıştırmalarıyla tanımlanan merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın hayatına dair bilgiler derlendi.
Giriş Tarihi: 27.02.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 12:45
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