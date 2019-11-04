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Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Katarlı 15 özel harekat polisi, Foça'da "Bora-12 Temel Keskin Nişancı" eğitimi alıyor. Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, Katarlı 15 özel harekat polisine Bora-12 Temel Keskin Nişancı kursu verildi.

Giriş Tarihi: 04.11.2019 13:07 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 13:10
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Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

TSK tarafından sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda da kullanılan JMK Bora-12, adeta teröristlerin korkulu rüyası oluyor.

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Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Silahın bin 200 metre etkili menzile, 7.62 milimetre kalibreye sahip, aksesuarsız ve şarjörsüz 7,5 kilogram ağırlığındaki keskin nişancı tüfeğinde 5 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

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Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte, kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.

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Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Yine kullanıcıya göre ayarlanabilen yanaklık ve kabzaya sahip tüfeğe, dürbün, gece görüş sistemleri ve lazer de takılabiliyor.

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Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Kursiyerlerden memnun olduklarını, çalışmaların verimli geçtiğini belirten Silahlar ve Atış Konular Kurul Başkanı Jandarma Yarbay Uğur Efe, "Kurs süresi boyunca dost ülke Katarlı polislere temel keskin nişancılık esasları, ölçü birimleri, atış psikolojisi yöntemleri, temel balistik esaslar, mühimmat bilgisi, atış sonrası gözetleme, gizlenme, kamuflaj, keşif, meskun mahalde keskin nişancılık eğitimleri verdik." diye konuştu.