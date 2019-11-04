Katar Özel Harekat polisleri Türkiye'de eğitiliyor

Katarlı 15 özel harekat polisi, Foça'da "Bora-12 Temel Keskin Nişancı" eğitimi alıyor. Türkiye'nin alanında en önemli eğitim merkezlerinden olan ve son dönemde yurt dışından kursiyerlerin de eğitim gördüğü Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, Katarlı 15 özel harekat polisine Bora-12 Temel Keskin Nişancı kursu verildi.