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Başkan Erdoğan'ın vatandaşlarla renkli anları: Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlar için gerçekleştirdiği ziyaretlerde, yolculuk sırasında sık sık mola veriyor. Sokaklarda vatandaşlarla iç içe sohbet ediyor, esnafın derdini dinliyor, çay sohbetine çıkıyor. Bazen bu molalar programının gecikmesine dahi neden oluyor. İşte Başkan Erdoğan'ın vatandaşlarla sıcak sohbetlerinden renkli anlar...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 21:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 21:20
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Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları: Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı

Başkan Erdoğan'ı hemen hemen her gün birden farklı platformda vatandaşlara seslenirken, dünya liderleriyle konuşurken, uluslararası toplantılara katılırken görüyoruz.

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Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları: Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı

Bir diğer taraftan da görmediğimiz farklı noktalarda, erişemediğimiz noktalarda ya da şahit olduğumuz anlarda vatandaşlarla sohbetine ve renkli anlarına tanıklık ediyoruz.

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Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları: Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı

Sokaklarda vatandaşlarla iç içe sohbet ediyor, esnafın derdini dinliyor. Çay sohbetine çıkıyor.

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Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları: Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı

Erdoğan, yoğun mesai arasında vatandaşların isteklerini geri çevirmiyor. Ortaya samimi ve sıcak anlar çıkıyor.

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Başkan Erdoğan’ın vatandaşlarla renkli anları: Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı

Sohbet arasında bile sorunlarla ilgilendi, çözüm talimayı verdi.