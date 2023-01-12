Başkan Erdoğan'ın vatandaşlarla renkli anları: Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlar için gerçekleştirdiği ziyaretlerde, yolculuk sırasında sık sık mola veriyor. Sokaklarda vatandaşlarla iç içe sohbet ediyor, esnafın derdini dinliyor, çay sohbetine çıkıyor. Bazen bu molalar programının gecikmesine dahi neden oluyor. İşte Başkan Erdoğan'ın vatandaşlarla sıcak sohbetlerinden renkli anlar...