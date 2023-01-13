ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

ÖGG sınav sonuç tarihi EGM tarafından daha önce duyurulmuştu. Yayınlanan kılavuz bilgisine göre özel güvenlik sınav sonuçları bugün (13 Ocak 2023) tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanacağı saat ise belli olmadı. Öte yandan adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 16-18 Ocak 2023 olacak.