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Haberler Galeri ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...

ÖGG sınav sonuçları son dakika açıklamasıyla birlikte belli olacak. 101.Özel Güvenlik Sınavı 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilmişti. Vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugün yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:40
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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...

EGM tarafından 25 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen 101.Özel Güvenlik Sınavı'nın (ÖGG) ardından adaylar, sonuçlar için son dakika açıklamasını beklemeye başladı. ÖGG sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından bugün erişime açılacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖGG sonuçları sorgulama ekranı egm.gov.tr…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

ÖGG sınav sonuç tarihi EGM tarafından daha önce duyurulmuştu. Yayınlanan kılavuz bilgisine göre özel güvenlik sınav sonuçları bugün (13 Ocak 2023) tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanacağı saat ise belli olmadı. Öte yandan adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığı 16-18 Ocak 2023 olacak.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilecek. ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...

İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Ocak 2023 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının www.egm.gov.tr/ozelguvenlik web sitesinde ilan edilecektir.