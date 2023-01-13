13 Ocak 2023, Cuma
ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...
ÖGG sınav sonuçları son dakika açıklamasıyla birlikte belli olacak. 101.Özel Güvenlik Sınavı 25 Aralık Pazar günü gerçekleştirilmişti. Vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bugün yeni bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:40
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7