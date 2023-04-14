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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
"YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM sonuç tarihini duyurdu. Sınava katılan adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:12Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 12:03