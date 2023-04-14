14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

"YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 26 Mart tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM sonuç tarihini duyurdu. Sınava katılan adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet adresi üzerinden sorgulayabilecek. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 12:03
  • 1
  • 7
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM! Mart ayında gerçekleştirilen YÖKDİL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından daha önceden duyurulmuştu. Peki, YÖKDİL sınav sonuçlarıı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte YÖKDİL/1 sonuç sorgulama sayfası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları bugün adayların erişime açıldı. Adaylar sonuçları; sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girerek sorgulama işlemlerini yapabilecek.

YÖKDİL/1 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

  • 3
  • 7
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir..

  • 4
  • 7
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

  • 5
  • 7
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.