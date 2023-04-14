YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM! Mart ayında gerçekleştirilen YÖKDİL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından daha önceden duyurulmuştu. Peki, YÖKDİL sınav sonuçlarıı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte YÖKDİL/1 sonuç sorgulama sayfası...