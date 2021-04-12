Ramazan'da kafeler açık mı? Ramazan ayı boyunca lokanta ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Paket servis var mı?

Ramazan'da kafeler açık mı, kapalı mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası bazı tedbirler yeniden gündeme geldi. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte gözler Ramazan ayında hangi kısıtlamaların uygulanacağına çevrilmişti. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kafe, lokanta ve restoranlar oldu. Peki, Ramazan'da kafeler açık mı? Ramazan ayı boyunca lokanta ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Paket servis var mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 18:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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