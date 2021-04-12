Ramazan'da kafeler açık mı? Ramazan ayı boyunca lokanta ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Paket servis var mı?
Ramazan'da kafeler açık mı, kapalı mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası bazı tedbirler yeniden gündeme geldi. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte gözler Ramazan ayında hangi kısıtlamaların uygulanacağına çevrilmişti. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kafe, lokanta ve restoranlar oldu. Peki, Ramazan'da kafeler açık mı? Ramazan ayı boyunca lokanta ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Paket servis var mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.04.2021
18:18
Ramazan ayı boyunca kafe ve lokantalar açık olacak mı? Şükür ve bereket ayı olan Ramazan ayı 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece idrak edilmeye başlanacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele devam ederken, son günlerde artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar da konuşulmaya başlandı. Ramazan ayında kafe ve lokantaların çalışıp çalışmayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Ramazan'da kafeler açık mı? Ramazan ayı boyunca lokanta ve restoranlar açık mı, kapalı mı? Paket servis var mı? İşte cevaplar...
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RAMAZAN'DA KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirleri geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Buna göre, kafe, çay bahçesi, lokanta ve restoran gibi işletmeler sadece Ramazan ayı boyunca paket servis hizmeti verebilecek. Bu mekanlar Ramazan ayında paket servis haricinde çalışmayacak.
RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.
Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.
'RAMAZAN TEDBİRLERİ' GENELGESİ
İçişleri Bakanlığından valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi gönderildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, ramazanda öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği artırmasından dolayı salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.
Bu çerçevede, genelgede, bugün kılınacak ilk teravih namazıyla beraber idrak edilecek ramazanda alınacak tedbirlere yer verildi.
Buna göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulacak.