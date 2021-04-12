Ramazan pidesi fiyatları 2021: Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı denince akıllara ilk gelen pidenin fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz yıla göre Ramazan pidesinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İllere göre pide fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. İşte, Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...