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Haberler Galeri Ramazan pidesi fiyatları 2021: Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

Ramazan pidesi fiyatları 2021: Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı denince akıllara ilk gelen pidenin fiyatları belli oldu. Geçtiğimiz yıla göre Ramazan pidesinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İllere göre pide fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. İşte, Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 18:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 18:29
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Ramazan pidesi fiyatları 2021: Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yumurtalı ve sade olarak satışa sunulan Ramazan pidesi fiyatları gramlara göre fiyat değişikliği oluyor. Ramazan ayı denince akıllara gelen pidenin 2021 yılı fiyatı merak ediliyor. İşte, Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan pidesi fiyatları 2021: Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

Ramazan pidesi fiyatları Ramazan ayına kısa bir süre kala belli oldu. Ramazan ayının geleneksel lezzeti Ramazan pidesinin fiyatları her yıl yeniden belirleniyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Ramazan pidesi illerin maliyetleri de dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında satılacak.

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Ramazan pidesi fiyatları 2021: Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

Balcı Ramazan pidesi fiyatlarının detaylarını şu sözlerle aktardı; "Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil.

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Ramazan pidesi fiyatları 2021: Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde." Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

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Ramazan pidesi fiyatları 2021: Ramazan pidesi 2021 bu yıl ne kadar, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Antalya pide fiyatları...

PİDE VE EKMEK ÜRETİMİ İFTARDAN 1 SAAT ÖNCE SONLANDIRILACAK

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Ramazan' genelgesinde alınan karar gereği; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.