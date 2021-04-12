ANA SAYFA
Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...
Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orucu bozan durumlar, Ramazan ayının ilk gününde merak edilen konuların başında geliyor. Milyonlarca Müslüman oruçlu oldukları sahur ve iftar saatleri arasında orucu bozan durumlardan uzak durmak için elinden geleni yapıyor. 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Vatandaşlar bu gece ilk sahuruna kalkacak. İşte, orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 18:12
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8