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Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...

Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orucu bozan durumlar, Ramazan ayının ilk gününde merak edilen konuların başında geliyor. Milyonlarca Müslüman oruçlu oldukları sahur ve iftar saatleri arasında orucu bozan durumlardan uzak durmak için elinden geleni yapıyor. 2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Vatandaşlar bu gece ilk sahuruna kalkacak. İşte, orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 18:12
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Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...

Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca Müslüman bu gece ilk sahuruna uyanacak. 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak olan ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar orucu bozan durumları sorgulamaya devam ediyor. Sizler için konu hakkında detayları derledik. İşte, orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...

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Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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Orucu bozan durumlar, şeyler nelerdir? Diyanet fetvasına göre orucu bozan durumlar, haller...

AĞIZ SPREYİ VE SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.