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Haberler Galeri Ramazan'da kafe ve lokantalar için flaş karar! 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Çalışma saatleri...

Ramazan'da kafe ve lokantalar için flaş karar! 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Çalışma saatleri...

Ramazan'da kafe ve lokantalar açık mı? 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi heyecanla bekleniyor. Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayına sayılı günler kala gözler koronavirüs kısıtlamalarına çevrildi. Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Ramazan'da alınacak Kovid-19 tedbirlerini açıkladı. Peki, 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Ramazan'da kafelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 11:55
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Ramazan'da kafe ve lokantalar için flaş karar! 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Çalışma saatleri...

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yeni tip koronavirüsün gölgesinde hüzünle ihya edilecek olan on bir ayın sultanı Ramazan yaklaşıyor. Sağlık ve şükür ayı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte alınacak koronavirüs tedbirleri merak ediliyordu. Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında konu hakkında detaylar görüşüldü. Başkan Erdoğan, toplantının ardından yeni kararları açıkladı. Peki, 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Ramazan'da kafelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

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Ramazan'da kafe ve lokantalar için flaş karar! 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Çalışma saatleri...

RAMAZAN'DA KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?

Kafe, lokanta gibi işletmeler sadece Ramazan ayı boyunca paket servis hizmeti verebilecek. Bu mekanlar Ramazan ayında paket servis haricinde çalışmayacak.

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Ramazan'da kafe ve lokantalar için flaş karar! 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Çalışma saatleri...

RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.

Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

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Ramazan'da kafe ve lokantalar için flaş karar! 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Çalışma saatleri...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN KISITLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, Ramazan kısıtlamaları ile ilgili şöyle dedi:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

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Ramazan'da kafe ve lokantalar için flaş karar! 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Çalışma saatleri...

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."