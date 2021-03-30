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Ramazan'da kafe ve lokantalar için flaş karar! 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Çalışma saatleri...
Ramazan'da kafe ve lokantalar açık mı? 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi heyecanla bekleniyor. Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayına sayılı günler kala gözler koronavirüs kısıtlamalarına çevrildi. Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Ramazan'da alınacak Kovid-19 tedbirlerini açıkladı. Peki, 2021 Ramazan'da kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı? Ramazan'da kafelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...