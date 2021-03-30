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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri CTE'den mahkumlar için flaş açıklama! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Son durum nedir? CTE'den mahkumlar için flaş açıklama! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Son durum nedir? Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı CTE tarafından yapılan açıklama ile mahkumların Kovid-19 izni hakkında verilen karar duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, izinlerin uzatılıp uzatılmadığı oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.te'den ulaşabilirsiniz. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Son durum nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 30.03.2021 12:28
Son dakika... Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde bir takım önlemler alındı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından "7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan Covid-19 İzni İle İlgili Duyuru" başlığı altında açıklama geldi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Son durum nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
31 Mart tarihinde sona ermesi beklenen açık cezaevi izinlerinin uzatıldığı açıklandı.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Buna göre, izin süreleri 31 Mart 2021 tarihinden itibaren iki ay süreyle uzatıldı. Mahkumların izinleri 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.
CTE DUYURDU
CTE'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "26/03/2021 tarih ve 13588366-149-477 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." 2 AY DAHA UZATILMIŞTI
CTE resmi duyurusu şu şekilde;
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde: