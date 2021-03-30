CTE'den mahkumlar için flaş açıklama! Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Son durum nedir?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı CTE tarafından yapılan açıklama ile mahkumların Kovid-19 izni hakkında verilen karar duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de, izinlerin uzatılıp uzatılmadığı oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.te'den ulaşabilirsiniz. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 12:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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