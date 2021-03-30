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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramazan'da camiler açık olacak mı? Bu sene teravih namazı kılınacak mı? 2021 Ramazan kısıtlamaları neler? Ramazan'da camiler açık olacak mı? Bu sene teravih namazı kılınacak mı? 2021 Ramazan kısıtlamaları neler? Ramazan'da camiler nasıl olacak? Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı. Kabine toplantısının ardından Ramazan ayında uygulanacak yeni tedbirler duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından gözler teravih namazına çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ramazan'da camiler açık olacak mı? Bu sene teravih namazı kılınacak mı? 2021 Ramazan kısıtlamaları neler? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 30.03.2021 11:19
Ramazan'da kısıtlamalar nasıl olacak? Camiler açık olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de aşılama işlemlerinin başlamasının ardından kontrollü normalleşme sürecine geçildi. Ancak son zamanlarda artan vakalar nedeniyle yeni kararlar alındı. Kırmızı illerde cumartesi kısıtlaması yeniden getirildi. Şimdi ise gözler Ramazan kısıtlamalarına çevrildi. Peki, Ramazan'da camiler açık olacak mı? Bu sene teravih namazı kılınacak mı? 2021 Ramazan kısıtlamaları neler? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR RAMAZAN'DA CAMİLER AÇIK MI? TERAVİH NAMAZI..
Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan ayında camilere ilişkin alınan yeni koronavirüs tedbirleri henüz duyurulmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
Geçtiğimiz sene Ramazan ayında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslümanlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti.
RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan ayında tam kapanma olmayacak. Ramazan ayı boyunca üşle genelinde sadece hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak.
RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.
Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN KISITLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA "Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, Ramazan kısıtlamaları ile ilgili şöyle dedi: "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.