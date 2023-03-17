17 Mart 2023, Cuma
Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?
2023 Ramazan ayına sayılı günler kala müslüman alemi araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Ramazan tarihleri de belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, "Ramazanda kaç gün oruç tutulur, 29 gün mü, 30 gün mü?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, Ramazan ayı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:16
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