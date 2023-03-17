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Haberler Galeri Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?

Ramazan'da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?

2023 Ramazan ayına sayılı günler kala müslüman alemi araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile Ramazan tarihleri de belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, "Ramazanda kaç gün oruç tutulur, 29 gün mü, 30 gün mü?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, Ramazan ayı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:16
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Ramazan’da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?

"Ramazan'da aç gün oruç tutulacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. İslam alemi, Ramazan ayı hakkında detayları araştırmaya başladı. Ramazan ayının bu sene kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, Ramazanda kaç gün oruç tutulur? 2023 Ramazan ayı kaç gün 29 mu, 39 mu? İşte ayrıntılar...

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Ramazan’da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?

2023 YILINDA RAMAZAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

Ramazan Ayı bu yıl 29 gün süreceği için bu yıl oruçta 29 gün sürecek. Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi 185'inci ayette "O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır.

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Ramazan’da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?

Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin." buyurulduğu gün belirtilmediği için ay 30 gün olduğunda farz oruç 30 gün, ay 29 gün olduğunda ise farz oruç 29 gün tutulur.

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Ramazan’da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?

2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

Bu sene Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

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Ramazan’da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?

RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek.