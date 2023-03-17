Ramazan’da kaç gün oruç tutulacak? 2023 Ramazan ayı bu sene 29 gün mü, 30 gün mü?

2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

Bu sene Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.