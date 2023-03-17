17 Mart 2023, Cuma
Uzman isimler A Haber'de detayları anlattı! İşte kentsel dönüşüme yeni destek paketinin detayları... | Ödeme planı nasıl?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. 0,79 faiz ve 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin TL'ye kadar kredi verilecek. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:40
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