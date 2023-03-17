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Uzman isimler A Haber'de detayları anlattı! İşte kentsel dönüşüme yeni destek paketinin detayları... | Ödeme planı nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. 0,79 faiz ve 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin TL'ye kadar kredi verilecek. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 11:40
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Uzman isimler A Haber’de detayları anlattı! İşte kentsel dönüşüme yeni destek paketinin detayları... | Ödeme planı nasıl?

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yeni Destek Paketleri"ni açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman sunulacağı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman isimler A Haber’de detayları anlattı! İşte kentsel dönüşüme yeni destek paketinin detayları... | Ödeme planı nasıl?

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Uzman isimler A Haber’de detayları anlattı! İşte kentsel dönüşüme yeni destek paketinin detayları... | Ödeme planı nasıl?

600 bin TL'ydi aslında ilk verilen rakamlar şu anda 1 milyon 250 bin TL'ye yükseldiğini görüyoruz. Güçlendirmenin içinde 320 bin TL'lik bir tutar belirlendiğini görüyoruz.

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Uzman isimler A Haber’de detayları anlattı! İşte kentsel dönüşüme yeni destek paketinin detayları... | Ödeme planı nasıl?

Kredi faiz oranı 0,79 ve vadede 10 yıl olacak 120 ayda ödeyebilecekler.

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Uzman isimler A Haber’de detayları anlattı! İşte kentsel dönüşüme yeni destek paketinin detayları... | Ödeme planı nasıl?

Güçlü destekle birlikte artık riskli yapılarda olan vatandaşlarımızın binalarını hızlıca kentsel dönüşüme sokabileceklerini öngörüyoruz.