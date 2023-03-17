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Haberler Galeri MEB 5 BİN sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru koşulları açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı! Büro, hemşire, diyetisyen...

MEB 5 BİN sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru koşulları açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı! Büro, hemşire, diyetisyen...

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları takip ediliyor. MEB, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından kadro branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, "MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:56
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MEB 5 BİN sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru koşulları açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı! Büro, hemşire, diyetisyen...

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak! Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yapılan duyurunun ardından merak konusu oldu. Son dakika açıklamasında merkez ve taşra teşkilatı birimleri için 5 bin sözleşmeli personelin istihdam edileceği belirtildi. 2023 MEB sözleşmeli personel alımı için duyurunun yayınlanması ile birlikte detaylar da merak edilmeye başlandı. Peki, MEB 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte kadro ve branş dağılımı 2023!

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MEB 5 BİN sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru koşulları açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı! Büro, hemşire, diyetisyen...

BAKAN ÖZER SON DAKİKA AÇIKLADI! 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

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MEB 5 BİN sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru koşulları açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı! Büro, hemşire, diyetisyen...

Yapılan açıklamada Merkez Taşra Teşkilatında 250 büro personeli ve 4 avukat alımı yapılacak.Taşra Teşkilatında ise 4.000 büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire ve 21 avukat istihdam edilecek.

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MEB 5 BİN sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru koşulları açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı! Büro, hemşire, diyetisyen...

MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

4 bin büro personeli,

100 mühendis,

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MEB 5 BİN sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru koşulları açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı! Büro, hemşire, diyetisyen...

125 diyetisyen,

500 hemşire,