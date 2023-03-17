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MEB 5 BİN sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru koşulları açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı! Büro, hemşire, diyetisyen...
Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları takip ediliyor. MEB, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından kadro branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, "MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 12:52Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 12:56