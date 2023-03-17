MEB 5 BİN sözleşmeli personel alımı ne zaman? Başvuru koşulları açıklandı mı? Kadro ve branş dağılımı! Büro, hemşire, diyetisyen...

MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak! Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yapılan duyurunun ardından merak konusu oldu. Son dakika açıklamasında merkez ve taşra teşkilatı birimleri için 5 bin sözleşmeli personelin istihdam edileceği belirtildi. 2023 MEB sözleşmeli personel alımı için duyurunun yayınlanması ile birlikte detaylar da merak edilmeye başlandı. Peki, MEB 5 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte kadro ve branş dağılımı 2023!