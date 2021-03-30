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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramazan 2021 kısıtlamaları: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 81 ilde sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak? Ramazan 2021 kısıtlamaları: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 81 ilde sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Kovid-9 vaka sayısında görülen artış sonrası gözler kısıtlamalara çevrildi. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in yaklaşması ile birlikte Ramazan ayında nasıl bir tedbir alınacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı Ramazan ayında uygulanacak koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Peki, Ramazan 2021 kısıtlamaları nasıl olacak? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 81 ilde sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 11:16
Ramazan 2021 kısıtlamaları nasıl olacak? İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi çattı. Oruç ibadetiyle geçirilecek olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kısıtlamalar oldu. Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Ramazan ayında uygulanacak tedbirler belli oldu. Peki, Ramazan 2021 kısıtlamaları nasıl olacak? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? 81 ilde sokağa çıkma yasağı tam gün mü olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan ayında tam kapanma olmayacak. Ramazan ayı boyunca üşle genelinde sadece hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak.
RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.
Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN KISITLAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA "Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, Ramazan kısıtlamaları ile ilgili şöyle dedi: "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."