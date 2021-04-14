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Haberler Galeri Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? Genelde yayımlandı!

Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? Genelde yayımlandı!

Ramazan'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri açık mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuraşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Geçici süreliğine kapatılacak mekanların belli olmasının ardından gözler berber ve kuaförlere çevrildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 09:43
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Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? Genelde yayımlandı!

Berberler açık mı, kapalı mı? Berberler saat kaça kadar çalışacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de berber, kuaför ve güzellik merkezleri oldu. Peki, Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? İşte haberin detayları...

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Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? Genelde yayımlandı!

BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?

Ramazan ayında berber ve kuaförler açık olacak? Genelgeye göre, berber ve kuaförler hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek.

Güzellik salonu/merkezi ise bayram sonuna kadar hizmet veremeyecek.

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Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? Genelde yayımlandı!

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri kamuoyuna açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? Genelde yayımlandı!

Son dönemde özellikle büyük şehirlerde artan vaka ve vefat sayılarının kendilerini tedbirleri yeniden sıkılaştırmaya yönelttiğine işaret eden Erdoğan, "Her ne kadar sağlık sistemimizi zorlayacak bir durumla karşı karşıya değilsek de bu gidişata seyirci kalamazdık." dedi.

Erdoğan, bir önceki Kabine Toplantısı'nda, çoğu ramazan ayıyla başlayacak bir dizi tedbiri kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatarak, bugünkü toplantıda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdiklerini belirtti.

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Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? Genelde yayımlandı!

Bu çerçevede ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirler biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini dile getiren Erdoğan, "Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte de tecrübe ettiği kısmi kapanma çerçevesinde uygulamaya geçirilecek hususlara ilişkin şunları kaydetti: