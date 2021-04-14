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Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? Genelde yayımlandı!
Ramazan'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri açık mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuraşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı. Geçici süreliğine kapatılacak mekanların belli olmasının ardından gözler berber ve kuaförlere çevrildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Ramazan'da berberler açık mı? Berber, kuaför ve güzellik merkezi/salonları kapandı mı? İşte cevaplar...