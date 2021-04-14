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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav sonuçları için gelecek tarih açıklaması öğrencilerin gündeminde ilk sırada bulunuyor. Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşecek. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 00:39 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 00:39
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