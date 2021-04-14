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Haberler Galeri AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF sınav sonuçları için gelecek tarih açıklaması öğrencilerin gündeminde ilk sırada bulunuyor. Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşecek. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 00:39 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 00:39
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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci online olarak gerçekleştirilen sınavların sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak. Sınav sonuçları ise daha sonra ilan edilecek. İşte, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşecek. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacak. Sınav sonuçları ise daha sonra ilan edilecek. Ancak AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayınlanmadı. Ancak AÖF güz dönemi final sınavları 25 Ocak'ta tamamlanmış sınav sonuçları ise 30 Ocak tarihinde erişime açılmıştı.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...

Bu bilgiler baz alındığında 2021 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarının 24 Nisan tarihinde açıklanması ön görülüyor.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 AÖF sınav sonuçları için kritik tarih...

AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021