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Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?

Banka çalışma saatleri nasıl? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası Türkiye'de yeni tedbirler alındı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştirilmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Bankaların çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 10:25
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Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?

Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması kararının ardından, Türkiye'deki bankaların çalışma saatleri en çok merak edilen konuların başında geliyor. Çalışma saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterirken, çoğu banka koronavirüs yasaklarına ayak uydurmaya başladı. Peki, 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası'ndan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir." denildi.

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Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

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Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA'dan çalışma saatleri ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz."

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Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası tarafından mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir."