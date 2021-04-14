Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA'dan çalışma saatleri ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz."