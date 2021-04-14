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Bankalar da yasaklara uydu! 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl?
Banka çalışma saatleri nasıl? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası Türkiye'de yeni tedbirler alındı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştirilmesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Bankaların çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Ramazan'da bankaların çalışma saatleri nasıl? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.04.2021 10:25Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 10:25