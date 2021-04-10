Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

Ramazan'da berberler kapanacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayınca bazı tedbirler uygulanacak. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte gözler hangi kısıtlamaların uygulanacağına çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, berber ve kuaförler oldu. Peki, Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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