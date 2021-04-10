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Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

Ramazan'da berberler kapanacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan ayınca bazı tedbirler uygulanacak. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte gözler hangi kısıtlamaların uygulanacağına çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, berber ve kuaförler oldu. Peki, Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 14:34
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Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

Ramazan'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapanacak mı? Son günlerde vaka sayısında artış görülmesinin ardından gözler Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamalara çevrildi. Berber, kuaför ve güzellik merkezi işletmecileri tarafından bu işletmelerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

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Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

RAMAZAN'DA BERBER VE KUAFÖRLER KAPANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamaların pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin Ramazan ayında kapanıp kapanmayacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

"KORONAVİRÜSÜN KALPTE YARATTIĞI HASAR GÖRÜNMÜYOR"

Tekirdap Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüsün kalpte yarattığı tahribatın normal kontrollerde belirlenemediğini belirtti. Doç. Dr. Altıntaş, "Yeni yapılan çalışmalar şunu göstermiş, ekoyla bizim ultrasonla baktığımız durumda kalpteki yaptığı hasar gözükmüyor. Sadece kardiyak MR dediğimiz kalbin nasıl çalıştığını gösteren bir test yöntemimiz var. Bu test yönteminde ancak gözüküyor. Çünkü virüs kalp hücrelerinin içerisinde de iltihaplara sebep oluyor" dedi.

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Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

NKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, koronavirüs salgınında insanların en fazla kalplerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Koronavirüsün kalpte yarattığı hasarın normal kontrollerde gözükmediğini ifade eden Doç. Dr. Altıntaş, şunları söyledi:

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Ramazan'da berber ve kuaförler kapanacak mı? Ramazan ayı boyunca güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

"Kardiyolojiye gidiyorsunuz, kardiyolojinin yaptığı işlem eko yapıyorlar. Ekoda bakıyorlar, 'senin kalbin normal' diyorlar. Oysaki yeni yapılan çalışmalar şunu göstermiş, ekoyla bizim ultrasonla baktığımız durumda kalpteki yaptığı hasar gözükmüyor. Sadece kardiyak MR dediğimiz kalbin nasıl çalıştığını gösteren bir test yöntemimiz var. Bu test yönteminde ancak gözüküyor. Çünkü virüs kalp hücrelerinin içerisinde de iltihaplara sebep oluyor.