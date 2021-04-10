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MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2021 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 15-26 Mart tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin ardından gözler sınav yerlerine çevrildi. Sözlü sınav için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 16:53Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 16:53