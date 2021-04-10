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Haberler Galeri MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak? 2021 yılı sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 15-26 Mart tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin ardından gözler sınav yerlerine çevrildi. Sözlü sınav için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.04.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 16:53
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MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 sözleşmeli öğretmen alımı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav yerlerine çevrildi. 20 bin öğretmen alımı için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar için şimdi sıra sözlü sınav aşamasında. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın detayları açıklandı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli sınav yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava alınacak adaylar e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 17 Mayıs - 6 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

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MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür;bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? 2021 sözlü sınav yerleri ne zaman belli olacak?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.