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Haberler Galeri Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

Son dakika... Ramazan yasakları neler? Sağlık ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece başlayacak. Ramazan'ın gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kısıtlamalar oldu. Vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması gündemde. Peki, Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 17:17
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Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

Ramazan yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte mutluluk içerisinde olan vatandaşlar, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Kovid-19 salgını gölgesinde Ramazan ayını idrak edecekler. Son zamanlarda vakalarda görülen artış sonrası Ramazan ayında bazı kısıtlamaların uygulanması gündeme geldi. Peki, Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

RAMAZAN YASAKLARI BELLİ OLDU MU?

Ramazan ayında uygulanması beklenen kısıtlamalar ile ilgili detaylar bugün görüşülecek. Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Ramazna yasakları ön planda olacak. Yarın gerçekleştirilmesi beklenen Kabine toplantısında ise Ramazan'da uygulanması beklenen kısıtlamaların değerlendirilmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

RAMAZAN'DA KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?

Geçtiğimiz günlerde kontrollü normalleşmeye geçiş süreci ile birlikte Ramazan ayında uygulanacak bazı tedbirler de duyurulmuştu. Buna göre, Ramazan ayı boyunca kafe ve lokantalar hizmetlerini paket servis şeklinde gerçekleştirecek.

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Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

RAMAZAN YASAKLARI NASIL OLACAK?

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.

Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.

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Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu...

TERAVİH NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgını nedeniyle teravih namazı bu sene camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik."