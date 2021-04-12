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Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu...
Son dakika... Ramazan yasakları neler? Sağlık ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece başlayacak. Ramazan'ın gelmesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de kısıtlamalar oldu. Vaka sayısında görülen artış sonrası yeni tedbirlerin alınması gündemde. Peki, Ramazan yasakları belli oldu mu? 2021 Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi, hafta sonu kısıtlaması nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:17Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 17:17