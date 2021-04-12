2021 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Bu yıl fitre parası kaç para? Diyanet açıkladı...

2021 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı için geçerli olacak fitre fiyatını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Diyanet tarafından her sene koşullara göre fitre miktarı belirleniyor. Ramazan ayı ile birlikte bu yıl oruç tutamayacak olanlar 2021 yılı fitre miktarını araştırıyor. İşte, 2021 Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Bu yıl fitre parası kaç para? Diyanet açıkladı...