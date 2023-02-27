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Haberler Galeri Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE

"Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusu Şubat ayının sonuna gelinmesiyle birlikte araştırma konusu oldu. Müslüman alemi, Ramazan ayının hangi tarihe geldiğini merak ediyor. İlk oruçlarını tutmaya hazırlanan vatandaşlar, dini vazifelerini yerine getirmek için Ramazan ayının başlamasını heyecanla bekliyor. Diyanet tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, 2023 Ramazan ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:22
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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE

Ramazan ayı tarihi ve günü tüm İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2023 İmsakiye yayımlanırken imsak, sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İşte, Ramazan ayının başlayacağı tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Buna göre; Ramazan 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE

İLK ORUÇ NE ZAMAN, SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK?

Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayacak. İlk oruca ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi.


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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma