Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE

Ramazan ayı tarihi ve günü tüm İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı, bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Peki, 2023 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2023 İmsakiye yayımlanırken imsak, sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İşte, Ramazan ayının başlayacağı tarih...