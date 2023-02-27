27 Şubat 2023, Pazartesi
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
"Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusu Şubat ayının sonuna gelinmesiyle birlikte araştırma konusu oldu. Müslüman alemi, Ramazan ayının hangi tarihe geldiğini merak ediyor. İlk oruçlarını tutmaya hazırlanan vatandaşlar, dini vazifelerini yerine getirmek için Ramazan ayının başlamasını heyecanla bekliyor. Diyanet tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, 2023 Ramazan ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 09:22
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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE
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Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak? 2023 İMSAKİYE