Seçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?

Asrın felaketinin yaraları hızla sarılmaya çalışılıyor. Yitip giden kayıplarımızı geri getirmek mümkün değil elbette ama geride kala tüm depremzedeler bu millete emanet. Devlet-millet el ele vererek, belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma sergileniyor. Hem maddi olarak toplanan yardımlar hem de çadır ve konteyner kentlerden tutun da giyim, barınma, yiyecek, okul ve tıbbi her tür destek, devletiyle sivil kurum ve kuruluşlar ile kişisel yardımlarla bütün dünya tarafından takdirle izleniyor.