27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Seçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?

Seçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs tarihine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, YSK'dan seçim için önemli bir adım atıldı. YSK, bugün aralarında genel müdür ve daire başkanlarının bulunduğu bir heyeti depremde hasar gören 11 vilayete gönderecek. Heyet, bölgede incelemelerde bulunacak ve kurula seçim ile ilgili bir rapor sunacak. Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü yazısında seçim tarihi, Ankara kulisleri, Cumhur İttifakı'nın düşüncesi ve seçimlerin gerçekleşme biçimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 09:26
  • 1
  • 15
Seçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?

Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü yazısında seçim tarihi, Ankara kulisleri, Cumhur İttifakı'nın düşüncesi ve seçimlerin gerçekleşme biçimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

İşte Bursalı'nın "Seçime Dair Herşey... " yazılı başlığı:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Seçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?

Asrın felaketinin yaraları hızla sarılmaya çalışılıyor. Yitip giden kayıplarımızı geri getirmek mümkün değil elbette ama geride kala tüm depremzedeler bu millete emanet. Devlet-millet el ele vererek, belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma sergileniyor. Hem maddi olarak toplanan yardımlar hem de çadır ve konteyner kentlerden tutun da giyim, barınma, yiyecek, okul ve tıbbi her tür destek, devletiyle sivil kurum ve kuruluşlar ile kişisel yardımlarla bütün dünya tarafından takdirle izleniyor.

  • 3
  • 15
Seçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?

Asrın felaketiyle ilgili yaralar sarılmaya çalışılıp yasal süreç de devam ederken, bir yandan da Ankara siyaseti bugün itibarıyla Meclis Genel Kurulu'nda kendi gündemine de başlıyor. Elbette depremle ilgili konular da görüşülecek, kararlar alınacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair çalışmalar var.

  • 4
  • 15
Seçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?

İki konu öne çıkıyor bu noktada; Seçimler ne zaman yapılacak? Yani erteleme sözkonusu mu? Ve bir diğer konu da; deprem bölgesinden başka illere taşınan seçmen nasıl ve nerede oy kullanacak?

  • 5
  • 15
Seçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?

Öncelikle söyleyeyim; Ankara kulislerinde ve Cumhur İttifakı cephesinde seçimlerin daha önce de ifade edildiği gibi 14 Mayıs tarihinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu konuda Başkan Erdoğan da MHP Lideri Bahçeli'nin de mutabık kaldığı biliniyor. Eğer sürpriz bir gelişme olmadığı takdirde; 10 ya da 11 Mart tarihlerinde Başkan Erdoğan; seçim için 14 Mayıs tarihini açıklayacak.