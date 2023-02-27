HaberlerGaleriSeçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?
Seçimler ne zaman yapılacak? Erteleme söz konusu mu? Depremzedeler oyunu nasıl ve nerede kullanacak?
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs tarihine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, YSK'dan seçim için önemli bir adım atıldı. YSK, bugün aralarında genel müdür ve daire başkanlarının bulunduğu bir heyeti depremde hasar gören 11 vilayete gönderecek. Heyet, bölgede incelemelerde bulunacak ve kurula seçim ile ilgili bir rapor sunacak. Sabah Gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü yazısında seçim tarihi, Ankara kulisleri, Cumhur İttifakı'nın düşüncesi ve seçimlerin gerçekleşme biçimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.