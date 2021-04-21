Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vakaların bu denli artıyor olması 9 günlük tam kapanma iddialarını da beraberinde getirdi. Hal böyle olunca bayramda uygulanacak tedbirler merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artışlar sonrasında gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısına çevrildi. İşte, Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?