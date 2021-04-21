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Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?
Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında tedbirler devreye alınmıştı. Ramazan bayramına kısa süre kala gözler yapılacak değerlendirmelere çevrildi. Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı iddialarının ülke çapında gündeme gelmesine neden oldu. Hal böyle olunca bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2021 21:32
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