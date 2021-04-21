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Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında tedbirler devreye alınmıştı. Ramazan bayramına kısa süre kala gözler yapılacak değerlendirmelere çevrildi. Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı iddialarının ülke çapında gündeme gelmesine neden oldu. Hal böyle olunca bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2021 21:32
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Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken vakaların bu denli artıyor olması 9 günlük tam kapanma iddialarını da beraberinde getirdi. Hal böyle olunca bayramda uygulanacak tedbirler merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artışlar sonrasında gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısına çevrildi. İşte, Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Henüz Ramazan ayında 9 günlük tam kapanma iddialarını doğrular nitelikte resmi bir açıklama bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

Yayımlanan genelgede; bayramda sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili ek bir madde bulunmuyor.

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Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

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Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: