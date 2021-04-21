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İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak" Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. İşte, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2021 22:34
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