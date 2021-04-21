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Haberler Galeri İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak" Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. İşte, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2021 22:34
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İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak" İşte, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

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İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

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İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi! 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması var mı?

Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.