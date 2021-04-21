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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda işleri olanlar kargo, eczane, hastane ve PTT gibi kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan bu sene Cuma gününe denk geliyor. İşte, 23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2021 18:22
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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?