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Haberler Galeri 23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?

23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?

23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda işleri olanlar kargo, eczane, hastane ve PTT gibi kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. 23 Nisan bu sene Cuma gününe denk geliyor. İşte, 23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2021 18:22
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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?

23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi tatil olması nedeniyle yasak olup olmayacağı merak edilirken aynı zamanda 23 Nisan'da kurumların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. 23 Nisan'ın resmi tatil olması ve hafta içine denk gelmesi sonrasında çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?

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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.

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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte geçtiğimiz yıllarda kargolar açık kalmış ve hizmet vermiştir.

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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?

NOTER VE TRAFİK TESCİL AÇIK MI?

Araç alım-satım ve bilumum tüm noter işlemleri yapılmayacak.

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23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?
23 Nisan'da hastane, PTT, noter ve bankalar açık mı? Cuma günü eczane, kargolar ve devlet daireleri açık olacak mı?

HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Cuma günü hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Acil servisler hizmet vermeye devam edecek.