Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bu akşamki iftarlarını Ankara'da bir vatandaşın evinde yaptı. Yer sofrasına oturan Erdoğan ailesi iftar sonrası ailenin çocuklarını severken onlara hediyeler verdi. Başkan Erdoğan'ın konuk olduğu aile bu ziyaret nedeniyle mutluluk duyarken Erdoğan ailesine iftar sonrası çay ikram etti.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 21:12 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 21:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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