Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...

Eğitimini herhangi bir nedenden dolayı açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, bahar dönemi vize sınavına katılıyorlar. Sınavların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2021 AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi final sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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