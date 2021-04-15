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Haberler Galeri Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...

Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...

Eğitimini herhangi bir nedenden dolayı açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, bahar dönemi vize sınavına katılıyorlar. Sınavların tamamlanmasına kısa bir süre kalırken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2021 AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi final sınavı ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.04.2021 10:25
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...

Açıköğretim vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde eğitim gören binlerce öğrenci, bahar dönemi vize sınavlarına katılıyor. Mezun olmayı bekleyen ve kredi notunu yükseltmeyi hedefleyen öğrenciler heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2021 AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi final sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...

ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 5 Nisan'da başlayan 2020-2021 bahar dönemi vize sınavı 16 Nisan'da sona erecek.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...

ATA AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara bakacak olursak, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre, 10 Nisan'da başlayan 2020-2021 bahar dönemi vize sınavı 19 Nisan'da sona erecek.

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Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF ve ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 bahar dönemi...

AÖF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının da net olarak açıklanacağı tarih bilinmiyor. Ancak bu sınavında tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde sonuçların duyurulması bekleniyor.