06 Mart 2023, Pazartesi
RAMAZAN BAŞLANGICI 2023 | Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı? İlk sahur tarihi
"2023 Ramazan ayı ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler. 11 ayın sultanı Ramazan ayı ve bayram tarihlerine çevrilmiş durumda. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Peki, Ramazan ne zaman? Ramazan ayının ilk orucuna kaç gün kaldı? İşte, ilk oruç tarihi...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 15:44
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